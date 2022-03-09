Осетровым популяциям Каспия готовят пополнение

В этом году в Каспийское море в рамках госзадания планируется выпустить свыше 200 тыс. экземпляров молоди осетровых рыб. Их выращивают предприятия Главрыбвода.

Еще более 8 тыс. штук молоди осетровых отправят в Каспий в рамках компенсационных мероприятий, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Кавказского теруправления Росрыболовства. Такие выпуски будут осуществлять шесть организаций.

Искусственное воспроизводство — на сегодняшний день единственный способ восстановить популяции «краснокнижных» видов рыбы, отметили в ТУ. По прогнозам науки, роль и значение искусственного воспроизводства будут все больше возрастать с усилением антропогенного воздействия на окружающую среду.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews