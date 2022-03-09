Суд счел ковид уважительной причиной для неосвоения квот

Арбитраж на Дальнем Востоке признал меры против пандемии коронавируса «обстоятельством непреодолимой силы», помешавшим предприятию освоить квоту на вылов наваги. В связи с этим суд отказал Росрыболовству в иске о досрочном расторжении договора.

В первой инстанции дело рассмотрел Арбитражный суд Камчатского края, его решение подтвердил Пятый арбитражный апелляционный суд, сообщает корреспондент Fishnews. Отказывая Росрыболовству, суд сослался на статью 401 Гражданского кодекса РФ, освобождающую от ответственности за ненадлежащее исполнение договорных обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

В тексте судебного решения отмечено, что в 2020 г. компания не имела возможности в полной мере освоить квоты из-за мер, принятых на Камчатке в связи с распространением коронавируса.

Кроме того, суд подчеркнул, что требование Росрыболовства о расторжении договора не согласуется с принимаемыми государством мерами поддержки предпринимательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

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