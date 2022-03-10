Квоты в Костромской области выставили на торги

Объявлен аукцион на восемь долей квот для промысла судака, леща, щуки, сазана и сома в Костромской области. Заявки принимаются до 7 апреля.

Организатор торгов — Московско-Окское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, три доли квот (судак, лещ, и щука, каждая по 3,75%) предоставляются в Горьковском водохранилище. Начальные цены этих лотов — от 1,1 тыс. до 55,5 тыс. рублей.

Также предлагаются пять долей квот (судак, лещ, щука, сазан, сом, каждая по 71,5%) в реке Унжа. Стартовые цены — от 21,5 тыс. до 1,1 млн рублей.

Торги планируют провести 14 апреля в Москве. Победители получат квоты на 15 лет.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews