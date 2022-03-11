ФАС просит больше инструментов для контроля на рынках

Для усиления антимонопольного контроля на социально значимых рынках ФАС нужны допинструменты, заявили в ведомстве. Служба предлагает распространить запреты не только на доминирующих продавцов и производителей.

Сейчас запреты на необоснованное повышение цен действуют только в отношении доминирующих продавцов и производителей. «ФАС России предлагает распространить действие антимонопольного законодательства не только на доминантов, но и на других участников рынков – включая посредников, завышающих цены в период повышенного спроса», — сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Речь идет о ситуациях, когда компании не удовлетворяют спрос на определенные товары на внутреннем рынке либо допускают резкий рост цен на них.

Также ФАС России предлагает признать несоблюдение приоритета поставок на внутренний рынок формой злоупотребления доминирующим положением и расширить основания, по которым должностным лицам могут выдаваться предостережения.

По словам главы ведомства Максима Шасколького, эти точечные изменения позволят ведомству оперативно принимать меры в отношении недобросовестных предпринимателей и будут способствовать восстановлению баланса спроса и предложения, а также справедливому ценообразованию на товарных рынках.

Соответствующие законопроекты служба готова разработать в кратчайшие сроки, подчеркнули в пресс-службе ФАС.

Служба также сообщила об изменении подхода к экономическому анализу практик ценообразования на российские товары. Теперь в нем отдается приоритет балансу спроса и предложения на внутреннем рынке, а экспортные котировки в качестве основного аргумента приниматься не могут.

В ведомстве напомнили, что принципы экономического анализа практик ценообразования были утверждены президиумом ФАС России в сентябре 2014 г. Они устанавливают единые подходы к анализу ценовой политики доминирующих хозсубъектов на предмет их соответствия требованиям закона о защите конкуренции.

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