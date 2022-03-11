Ледовые городки тоже нужно согласовывать с рыбоохраной

В Челябинске строителям новогодних ледовых городков грозит административная ответственность за нанесение ущерба водным биоресурсам. Ответственность могут понести как местные власти, так и их подрядчики.

Ледовые городки в Челябинске строят ежегодно, минувшей зимой их возвели в шести районах города. Для строительства используются ледяные блоки, выпиленные в акватории озера Первое. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Нижнеобского территориального управления Росрыболовства, поскольку изъятие льда из водоема оказывает неблагоприятное воздействие на водные биоресурсы, оно должно быть компенсировано исполнителем работ. При этом размер ущерба подлежит согласованию с теруправлением.

В январе сотрудники теруправления начали административное расследование по части 2 статьи 8.48 КоАП РФ (несоблюдение требований к сохранению водных биоресурсов и среды их обитания). Установлено, что заказчики — представители администраций районов Челябинска — заключили в декабре 2021 г. договоры на строительство ледяных городков с подрядчиками, не выясняя источник получения ледяных блоков и наличие необходимых разрешений и согласований. К ответственности могут быть привлечены как заказчики, так и подрядчики.

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