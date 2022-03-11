На реки Ростовской области зовут аквафермеров

Объявлен аукцион на 16 участков под пастбищную аквакультуру на реках Ростовской области. Заявки принимаются до 11 апреля.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки площадью от 9,4 га до 93,8 га расположены на реках в границах Морозовского, Целинского, Песчанокопского, Егорлыкского, Зерноградского, Родионово-Несветайского и Тарасовского районов.

Стартовая цена лотов — от 7,5 тыс. до 75 тыс. рублей. Торги планируется провести 18 апреля в Ростове-на-Дону. Все участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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