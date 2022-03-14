Импортерам товаров готовят послабления

В рамках пакета антисанкционных мер Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении импорта товаров в Россию.

На рассмотрение российского парламента проект закона внесло правительство, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно пояснительной записке, документ подготовлен для поддержки участников ВЭД в условиях санкционного давления.

Среди предусмотренных мер — исключение необходимости предоставлять обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов. Такое послабление введут для участников внешнеэкономической деятельности, работающих менее года.

Участников ВЭД, внесших залог при выпуске товаров, предлагается освобождать от уплаты пени при доначислении таможенным органом платежей по результатам экспертизы.

Кроме того, планируется сократить процедуру выдачи таможенными органами классификационных решений.

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