«Аквавосток» прирос Севером

По данным Минвостокразвития, каждый четвертый гектар акватории под марикультуру выдан через онлайн-сервис электронного формирования участков aquavostok.ru. Теперь его действие распространяется и на Северный бассейн.

Сервис «нарезки» рыбоводных участков сначала был рассчитан на аквакультуру Дальнего Востока, затем возможности системы распространили на Северный бассейн.

В связи с таким расширением площадь морской акватории, доступной для выбора участка под аквакультуру через онлайн-сервис aquavostok.ru, выросла более чем на 30%. Дополнительно к 32 млн гектаров в Дальневосточном бассейне стали доступны еще 12,3 млн га.

Интернет-сервис, созданный при поддержке Минвостокразвития России и ВЭБ.РФ, позволяет увидеть на онлайн-карте свободные прибрежные зоны, можно нарисовать контур желаемого участка, ознакомиться с его стартовой стоимостью и отправить заявку в Росрыболовство на организацию электронного аукциона. В течение 10 дней в личный кабинет инвестора придет уведомлении о планируемой дате начала торгов.

Всего на Дальнем Востоке выдано под аквакультуру более 96 тыс. га. При этом каждый четвертый гектар российской морской акватории, в которой возможно заниматься аквакультурой, был выбран через aquavostok.ru, рассказали Fishnews в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

По данным ведомства, внедрение системы позволило вдвое сократить срок получения участка для бизнеса — сегодня это можно сделать за 2,5 месяца. Прозрачность и простота процедур привлекли внимание инвесторов. В ряде случаев цены на участки в ходе электронных торгов возрастали более чем в 27 раз. Дополнительно в государственный бюджет поступило 709 млн рублей от компаний — победителей электронных аукционов из которых 484 млн за счет повышения цены лота в ходе торгов.

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