Морской регистр готовится обжаловать исключение из МАКО

Российский морской регистр судоходства назвал незаконным свое исключение из Международной ассоциации классификационных обществ. РС продолжает оказывать услуги в области безопасности мореплавания.

Совет Международной ассоциации классификационных обществ (МАКО) принял решение об исключении Российского морского регистра судоходства, сообщили Fishnews в пресс-службе РС.

«Являясь более 50 лет членом МАКО, Регистр всегда и полностью соответствовал всем применимым критериям членства, привносил существенный вклад в работу МАКО. Тем не менее 10 марта 2022 года председателем Совета МАКО в нарушение всех процедур, Устава МАКО был поставлен вопрос о немедленном исключении Российского морского регистра судоходства из ассоциации со ссылкой на санкции, введенные Великобританией против Российской Федерации в связи с ситуацией в Украине. И уже 11 марта 2022 года 3/4 членов МАКО тайным голосованием приняли это решение, невзирая на протест Регистра и возражения некоторых членов ассоциации», — рассказали в РС.

В пресс-службе обратили внимание: несмотря на принятое решение, Совет МАКО «констатирует отсутствие каких-либо сомнений в качестве услуг РС по содействию обеспечению безопасности мореплавания».

Российский морской регистр судоходства готовит апелляцию в связи с решением Совета МАКО.

«Регистр выполняет все обязательства перед клиентами и продолжает оказывать услуги, направленные на повышение стандартов безопасности человеческой жизни на море, безопасного плавания судов, надежной перевозки грузов на море и внутренних водных путях, а также на предотвращение загрязнения окружающей среды», — отметили в пресс-службе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews