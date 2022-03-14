На крупнейшем озере Западной Сибири проверили зимовку рыбы

В Новосибирской области ученые провели наблюдения за зимовкой рыб и условиями промысла на озере Чаны. Это самый большой рыбохозяйственный водоем региона.

Площадь озера непостоянна и достигает 200 тыс. га. Работы выполнили сотрудники лаборатории аквакультуры Новосибирского филиала ВНИРО в феврале-марте.

На Чанах ведут сетной лов закидными неводами. Объемы вылова за день в среднем составляли 3,5 тонны, сообщили Fishnews в пресс-службе института. Видовой состав уловов был представлен сазаном, карасем, окунем, судаком, плотвой, лещом и язем.

Ученые измерили гидрологические параметры. Температура воды в период наблюдений составляла +10°С. Мониторинг кислородного режима озера показал, что в местах зимовки и массовых скоплений рыб содержание кислорода колебалась от 4 до 6,5 мг/л, в прибрежной зоне показатели не опускались ниже 3,5 мг/л.

Заморных явлений зафиксировано не было. В целом состояние зимовки рыб оценили как удовлетворительное.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews