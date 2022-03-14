Рыбопромышленникам предоставят кредитные каникулы

Представители малого и среднего бизнеса в 2022 г. могут взять отсрочку по возврату кредита или уменьшить размер платежей в течение льготного периода. В соответствующий список отраслей вошли рыболовство и аквакультура.

Перечень утвержден постановлением правительства от 10 марта 2022 г. № 337 и вступил в силу, сообщает корреспондент Fishnews. В пресс-службе кабмина отметили, что документ составлен с учетом введенных в отношении России западных санкций и предложений представителей бизнеса.

На меру поддержки могут претендовать заемщики, которые заключили кредитный договор до 1 марта 2022 г. Обратиться за получением отсрочки или уменьшением размера платежей можно до 30 сентября 2022 г. Максимальный срок кредитных каникул — шесть месяцев.

В перечне более 70 кодов ОКВЭД, в том числе рыболовство и рыбоводство. Также в список отраслей для кредитных каникул внесли производство пищевых продуктов, оптовую и розничную торговлю, автомобильные грузоперевозки, складское хозяйство, деятельность по предоставлению продуктов питания, научные исследования и разработки, ветеринарную деятельность

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