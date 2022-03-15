Браконьерский краб не ушел от пограничников

В Приморском крае пограничники Находки задержали катер с живым крабом на берегу бухты Волчанец. Из незаконного оборота изъято около 270 особей общим весом примерно 200 кг.

«Перед началом проверочных мероприятий хозяин катера и два его товарища попытались скрыться, однако попытка бегства своевременно пресечена пограничниками. Невыполнение требований сотрудников обернулась для правонарушителей арестом до трех суток», — рассказали Fishnews в пресс-группе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

Разбирательство продолжается, по его результатам будет принято процессуальное решение.

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