Амурские рыбаки переключились на корюшку

В Хабаровском крае продолжается корюшковая путина. С 20 марта лов откроется в большинстве акваторий в подзоне Приморье — здесь пользователям разрешено выловить почти 50 тонн, но основной промысел ведется в Амуре и Амурском лимане.

По решению комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Хабаровском крае, с 20 марта начнется промысел азиатской зубастой корюшки в подзоне Приморье. Речь идет об акваториях, прилегающих к границам Советско-Гаванского, Ванинского, Ульчского и Николаевского муниципальных районов, за исключением Амурского лимана, где для всех видов пользователей к вылову рекомендовано 49,5 тонны.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства, на два дня раньше — с 18 марта — рыбалку смогут начать представители КМНС в Советско-Гаванском районе. Соответствующее обращение они направили в адрес комиссии.

В Амуре и Амурском лимане лов ведется с 1 марта. Для промышленного, любительского и традиционного рыболовства комиссия определила лимит 2099 тонн корюшки. К промыслу здесь допущено 27 рыбодобывающих компаний и 15 общин КМНС. Еще одна тонна рыбы отведена рыболовства в научных целях.

Для любительского лова корюшки Амурский филиал Главрыбвода организовал три рыболовных участка на Амуре — один в Николаевском районе и два в Ульчском районе.

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