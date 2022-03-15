Таможня сообщила об изменениях по личному кабинету

С 1 апреля подключиться к личному кабинету участника ВЭД смогут только авторизованные через «Госуслуги» пользователи, рассказали в Федеральной таможенной службе. Такое решение в ведомстве объяснили вопросами безопасности данных.

«В настоящее время атаки на информационные ресурсы федеральных органов исполнительной власти продолжаются. ФТС России предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования сервисов личного кабинета и сохранности данных наших пользователей», — рассказали Fishnews в пресс-службе таможенного ведомства.

В связи с этим планируется предоставлять доступ к сервисам личного кабинета только для тех пользователей, которые подтвердили свою учетную запись на Портале государственных и муниципальных услуг.

После подтверждения учетной записи для входа в Личный кабинет можно будет использовать электронную подпись (ЭП) или логин/пароль.

Введение ограничений на подключение неподтвержденных пользователей планируется с 1 апреля 2022 г., отметили в ведомстве.

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