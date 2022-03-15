Рыбный фастфуд Великобритании ожидает худших времен

В Соединенном Королевстве производители традиционной закуски — рыбы с картофелем фри (Fish and Chips) — опасаются крупнейшего кризиса в отрасли из-за событий на Украине. В первую очередь тревога связана с удорожанием сырья.

Президент Национальной ассоциации приготовления рыбы во фритюре (National Fish Fryers Federation, NFFF) Эндрю Крук рассказал порталу IntraFish, что индустрия ожидает возможного введения запрета на импорт российской рыбы. Издание отмечает, что около 40% сырья для производства Fish and Chips поступает именно из РФ.

Как сообщает корреспондент Fishnews, пока Великобритания и Евросоюз не ввели ограничения на поставки рыбы и морепродуктов из России. Однако есть опасения, что РФ может ввести собственные санкции для нанесения ущерба чувствительным отраслям экономики на Западе, обращает внимание IntraFish.

Еще до начала спецоперации на Украине Эндрю Крук предупреждал, что этот год станет для отрасли очень сложным из-за увеличения издержек. В Великобритании выросли цены практически на все сырье для приготовления традиционного блюда: треску, картофель, пшеничную муку и подсолнечное масло. Так как Россия и Украина являются крупными производителями пшеницы и подсолнечника, улучшения ситуации не ожидают. Теперь к проблемам индустрии добавился риск полного запрета на импорт российской рыбы.

По данным IntraFish, сейчас в северной части Великобритании (там потребительские цены наиболее демократичны), порция рыбы с картофелем фри стоит около 8,5 фунта (примерно 11 долларов). Однако в отрасли опасаются, что цена скоро достигнет 12,5 фунта (порядка 16,3 доллара) — это отпугнет потребителей и заставит многие заведения закрыться.

Ранее NFFF прогнозировала, что из-за последствий глобальной инфляции, вызванной коронавирусом, из бизнеса придется уйти около 3 тыс. ресторанов из 10 тысяч, продающих рыбу с картофелем фри.

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