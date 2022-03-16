Сибирские ученые собрали данные по промысловым беспозвоночным

Сотрудники Тюменского филиала ВНИРО завершили зимний учет гаммарид и хирономид в озерах Тюменской и Курганской областей. Эти беспозвоночные имеют важное хозяйственное значение.

Ученые провели гидробиологические исследования 19 водоемов, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Также специалисты проследили динамику абиотических факторов: температуры, минерализации, содержания растворенного кислорода в воде, толщину ледяного покрова, водородный показатель воды. Сейчас отобранный материал находится в камеральной обработке.

Исследования проводились в рамках государственного мониторинга водных биоресурсов и среды обитания. Полученные результаты позволят оценить современное состояние популяций гаммарид и хирономид в Курганской и Тюменской областях.

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