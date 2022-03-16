Браконьерский улов изымали по частям

В Красноярском крае полицейские, задержав перевозчика нелегальной осетрины, сумели выйти непосредственно на подозреваемого в браконьерстве. Ущерб водным биоресурсам превысил 3,85 млн рублей.

В Дудинке сотрудники ДПС остановили автомобиль под управлением местного жителя. В багажнике обнаружили пять мешков рыбы, среди нелегального улова оказалось 20 экземпляров сибирского осетра. Затем полицейские установили подозреваемого в браконьерстве — им оказался житель Норильска, рассказали Fishnews в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Выяснилось, что в отношении норильчанина уже проводится проверка по сообщению от государственного инспектора охотнадзора. Он нашел у нарушителя двух сибирских осетров и четыре головы этой рыбы. Продукция хранилась в рыбацкой избе в восьми километрах от Дудинки.

По данным полиции, житель Норильска выловил сетями в Енисее 24 осетра, которых хранил у избы. После первого изъятия (двух экземпляров и голов осетра) браконьер решил вывезти оставшуюся часть улова. Мужчина договорился с приятелем, который и подыскал водителя для перевозки.

Материалы переданы следствию для дальнейшего разбирательства и возбуждения уголовного дела.

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