Сколько наловили на Ладоге — подсчитало Росрыболовство

В прошлом году в южной части Ладожского озера рыбопромышленники освоили 1919 тонн. Это несколько больше, чем в 2020 г., однако ниже среднего вылова за последнее десятилетие (2595 тонн).

Годовые итоги промысла на Ладоге подвело Северо-Западное теруправление Росрыболовства. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТУ, основу уловов составили корюшка — 49% от общего объема, плотва (15%), окунь (14%) и лещ (9%). Доля наиболее ценных рыб — сиговых — остается на уровне 2%.

В первом квартале в уловах преобладали карповые (плотва, лещ и густера) — 77% от общего объема добычи. Во втором квартале в структуре добычи доминировала корюшка — 82%. Кроме того, в этот период были относительно велики доли окуня и плотвы — 6% и 5% соответственно.

В третьем квартале почти 40% всей добытой рыбы приходилось на окуня, а в четвертом основу добычи составляли плотва (37%), лещ (21%), окунь (17%) и судак (8%).

Вылов всех промысловых видов рыб находился в пределах рекомендованных величин, позволяющих поддерживать популяции на стабильном уровне, обратили внимание в теруправлении.

Отмечено, что сложившиеся в 2021 г. благоприятные условия воспроизводства и нагула ладожской корюшки позволяют прогнозировать относительно стабильное состояние ее запаса при колебании на уровне среднемноголетних величин.

Запасы осенне-нерестующих видов — сига и ряпушки — находятся в состоянии депрессии и демонстрируют тенденцию к снижению.

Условия размножения фитофильных рыб — леща, плотвы, окуня — благоприятные. Величины их промыслового и нерестового запасов превышают или близки к среднемноголетним показателям. В теруправлении подчеркнули, что численность именно этой группы рыб в последние годы увеличивается.

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