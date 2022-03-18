«Антей» модернизировал еще один краболов

Группа компаний «Антей» завершила модернизацию и переоборудование краболова «Арка-36». Судно, получившее новый цех для переработки улова и заморозки крабовой продукции, уже работает на промысле в Японском море.

СРТМ «Арка-36», пополнивший флотилию ГК «Антей», продолжает одноименную серию судов, которые прошли переоборудование и модернизацию. На этих краболовах-процессорах свежий улов перерабатывается прямо на борту, рассказали Fishnews в пресс-службе группы компаний. В ходе ремонта на судне установили новый компактный цех с усовершенствованными морозильными шкафами, оснащенными автоматическими системами управления.

«Внедрение автоматизированного контроля за работой холодильной установки позволит рефмеханикам больше времени уделять техническому обслуживанию и выполнению регламентов. А значит, увеличит срок эксплуатации оборудования и обеспечит стабильно высокое качество продукции», — прокомментировал главный инженер ГК «Антей» Геннадий Слугин.

При модернизации корпуса краболова были учтены предложения и опыт капитана. Конструкционные изменения коснулись кормовой части, мест расположения и размеров промыслового оборудования, размеров стола сортировки улова, размещения кранов с дистанционным управлением. Все это не только повысит эффективность и улучшит условия труда экипажа, но и сделает работу моряков более безопасной.

В компании отметили, что на «Арке-36» успешно реализован разработанный конструкторским бюро проект по укладке твердого балласта для повышения остойчивости. Кроме того, краболов оснащен системой обнаружения пожара, в его отделке использованы специальные огнестойкие материалы, не вызывающие задымления. Капитальный ремонт затронул и жилые отсеки судна — в них увеличены санитарно-бытовые помещения, установлена современная спутниковая связь.

В феврале «Арка-36» успешно подтвердила соответствие требованиям Международного кодекса по управлению безопасностью, прошла инспекторскую проверку администрации порта и отправилась в промысловый рейс. Сейчас судно работает в подзоне Приморье Японского моря на добыче глубоководного красного краба-стригуна.

Фотографии предоставлены ГК «Антей».

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