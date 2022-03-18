Россельхознадзор обещает упростить процедуры для экспортеров

Для добросовестных производителей продукции животного происхождения, внесенных в реестр экспортеров в системе «Цербер», решено упростить процедуру прохождения аттестации.

Речь идет о компаниях, планирующих начать поставки продовольствия на новые рынки, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. Мера направлена на снижение нагрузки на бизнес-сообщество, заявили в ведомстве.

Упрощенная система будет действовать для таких производителей в том случае, если они участвуют в программах госконтроля безопасности продукции, проводят надлежащий лабораторный мониторинг продукции в аккредитованных лабораториях и не допускали значительных или систематических нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и России в процессе выпуска продукции.

При соблюдении этих условий поднадзорные Россельхознадзору объекты, которые успешно проходили обследование на соответствие требованиям ЕАЭС или третьих стран в течение двух последних лет, могут быть обследованы документарно либо в видеоформате.

Расширение аттестаций на большинство стран Африки без обследований возможно для предприятий, ранее успешно прошедших процедуру на соответствие требованиям стран-импортеров или ЕАЭС.

Отдельно в ведомстве остановились на «незаходных» рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих судах, которые успешно прошли обследование на соответствие требованиям стран-импортеров или ЕАЭС, а также рыбоперерабатывающих и рыбодобывающих судах, которые участвуют или согласились участвовать в программе госмониторинга и проводят исследования в аккредитованных лабораториях РФ. Для такого флота аттестация может быть расширена без обследований на соответствие требованиям конкретной страны-импортера, за исключением государств, предъявляющих особые требования к ввозимой продукции: страны ЕС, Великобритания, Китай, Корея, Бразилия, Вьетнам (внутренний рынок). Аналогичный подход применим и к транспортным судам.

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