Для рыбаков снимают вопросы по выходу в море

Правительство уточнило список случаев, на которые не распространяются временные ограничения на вывоз за рубеж отдельных видов товаров. Изменения в том числе должны обеспечить работу рыбопромыслового флота.

Напомним, что правительство ввело до конца года запрет на вывоз определенных видов товаров. Теперь в постановление от 9 марта 2022 г. № 311 внесены изменения.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предусматривается, в частности, что ограничения не распространяются:

— на товары, вывозимые с территории РФ для обеспечения деятельности водных судов, сооружений и установок, в отношении которых Россия обладает исключительной юрисдикцией;

— на товары, вывозимые с территории РФ в качестве припасов,

— на запчасти и спецоборудование, временно вывозимые с территории РФ, предназначенные для обработки, защиты грузов, техобслуживания или эксплуатации транспортных средств международной перевозки.

Кроме того, правительство сможет предоставлять временные разрешения на вывоз определенных товаров из перечня попадающих под запрет на основании предложений федеральных ведомств. Такие инициативы должны согласовываться с Минпромторгом и Минэкономразвития.

Аналогичные изменения внесены в постановление правительства от 9 марта 2022 г. № 312, предусматривающее временный разрешительный порядок вывоза из страны отдельных видов товаров, и постановление от 9 марта 2022 г. № 313.

Поправки в постановления вступили в силу с 17 марта.

Ранее рыбопромышленники столкнулись с вопросами выхода в море с запчастями для ремонта судов. В условиях ограничений на вывоз товаров возникли и другие неясности по работе промыслового флота.

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