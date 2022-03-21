Судоремонту Арктического региона предложат поддержку

Для расширения базы судоремонта в опорных портах Арктики будет разработан комплекс специальных мер, сообщили в Минвостокразвития. В качестве одного из шагов власти Мурманской области предложили обнуление НДС для этой сферы.

Министерство по развития Дальнего Востока и Арктики совместно с правительством Мурманской области готовит комплекс мер, направленных на расширение базы судоремонта в опорных портах Арктического региона. С помощью принятых решений предполагается простимулировать отрасль в условиях введенных западными странами санкций.

В качестве одной из дополнительных мер поддержки Минвостокразвития России рассмотрит предложение правительства Мурманской области об освобождении региональных судоремонтных предприятий от НДС.

В сфере судоремонта в Мурманской области работает около 60 предприятий, рассказали Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития. «Дополнительной базой развития судоремонта в регионе могут стать 35-й и 10-й судоремонтные заводы, а также новые резиденты ТОР «Столица Арктики» — компании «Антей» и «Норебо». Эти компании рассматривают развитие дополнительных мощностей не только по основному профилю — переработке рыбы, но и в судоремонте», — заявили в министерстве.

В Минпромторге ранее сообщили, что установление нулевой ставки НДС для судоремонта может войти во второй пакет мер поддержки промышленности.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews