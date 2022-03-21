Россельхозбанк активно выдает UnionPay

Выпуск карт платежной системы UnionPay вырос вдвое, сообщили в пресс-службе Россельхозбанка. Карта может быть востребована и среди моряков, считают в Приморском региональном филиале РСХБ.

С начала года Россельхозбанк выпустил более 50 тыс. карт UnionPay и «Мир»—UnionPay, большая часть из них пришлась на первые недели марта. Повышенный рост спроса обусловлен широкими возможностями оплаты с помощью UnionPay за рубежом, заявили Fishnews в пресс-службе РСХБ.

По данным банка, с начала марта по картам UnionPay, эмитированным РСХБ, проведено более 100 тыс. транзакций. Основной категорией расходов за рубежом в этот период была оплата отелей и счетов в ресторанах, а также покупка одежды. Внутри страны наибольшее количество транзакций пришлось на категории, связанные с путешествиями: отели, авиабилеты, покупки в зарубежных онлайн-магазинах.

В 2021 г. объем транзакций, совершенных по картам UnionPay внутри России, в 10 раз превысил сумму транзакций по картам этой же платежной системы за рубежом. Доля объема зарубежных транзакций составила в прошлом году 0,6%, в марте текущего года она выросла до 11%.

Приморский филиал РСХБ за 2021 г. выпустил порядка 18 тыс. платежных карт. Явным флагманом являются карты платежной системы «Мир»: эмитировано свыше 9 тыс. карт (50% от всего объема), в том числе порядка 1 тыс. кобейджинговых карт «Мир»-UnionPay. Количество выпущенных в 2021 г. в регионе карт UnionPay составило 1,3 тыс. экземпляров.

Карты платежной системы UnionPay могут быть интересны и рыбакам, ведь они работают в зарубежных портах, отметил руководитель Приморского регионального филиала Алексей Степуро.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

