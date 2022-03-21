Экспортерам хотят упростить обнуление НДС

Госдума рассмотрит законопроект, упрощающий подтверждение обоснованности применения нулевой ставки НДС при экспорте товаров. Инициатива направлена на снижение административной нагрузки на бизнес.

Проект поправок в главу 21 части второй Налогового кодекса РФ на рассмотрение депутатов внесло правительство, сообщает корреспондент Fishnews.

По действующему законодательству, для использования льготы экспортерам необходимо предоставить пакет документов на бумажном носителе, включая декларацию на товары, контракт, копии указанных документов. В пояснительной записке отмечено, что с развитием цифровых технологий этот порядок утратил свою эффективность.

С 2015 г. у экспортеров появилась возможность направлять сведения в ФНС с использованием электронного реестра, однако сейчас он включает только сведения из деклараций. Таким образом, необходимость направлять часть документов на бумаге остается.

В случае принятия законопроекта экспортеры смогут направлять все необходимые сведения в электронной форме, включая данные из декларации и контракта. Это позволит налоговым органам обрабатывать представленные в составе реестров сведения в автоматическом режиме, обращают внимание авторы поправок.

Планируется, что изменения также упростят сопоставления представленных данных со сведениями, получаемыми в электронном виде от ФТС России в рамках информационного обмена.

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