В Поморье появятся новые места для любительской рыбалки

В Архангельской области на конкурс выставлены акватории для любительского рыболовства. На шести участках, сформированных на реках Кулой, Лака, Мегра и Северная Двина, будет разрешена добыча ценных видов рыб, включая лососевых и стерлядь.

Североморское теруправление Росрыболовства объявило конкурс по распределению РЛУ. В список вошло шесть рыболовных участков на территории Архангельской области.

Глава региона Александр Цыбульский в своем телеграм-канале отметил, что участки под любительскую рыбалку не формировались более 10 лет. По его словам, правительство утвердило все ключевые водные объекты, которые область направляла для внесения в перечень районов, где возможно формирование участков для любительского рыболовства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, больше всего участков сформировано в Мезенском районе — это «Средний Кулой» на реке Кулой, «Лака» на реке Лака и «Мегра» на реке Мегра. В Пинежском районе определены границы участка «Олма» на реке Кулой, в Виноградовском округе — участка «Богачевский» на Северной Двине, а в Приморском районе — участка «Подостров» в дельте Северной Двины.

После принятия закона о любительском рыболовстве ловить ценные виды рыб разрешено только в пределах участков. В частности, на участках «Средний Кулой», «Лака», «Мегра» и «Олма» можно будет добывать анадромные виды рыб — семгу и горбушу. Участки на Северной Двине предназначены для вылова стерляди, сига, судака.

Заявки на участие в конкурсе теруправление принимает до 19 февраля. С победителями будут заключены договоры пользования РЛУ для организации любительского рыболовства.

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