Владивостокский рыбный терминал оптимизирует работу

Оператор ОАО «Владморрыбпорт» — Владивостокский рыбный терминал — присоединился к нацпроекту «Производительность труда». Подписанное соглашение о сотрудничестве — первый шаг к оптимизации производственных процессов, отметили в компании.

«Сейчас в ООО «ВРТ» идет подготовительная работа — на ближайшее время запланированы формирование рабочей группы из числа сотрудников и подготовка к обучению инструментам бережливого производства, — сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Приморского края.

Рыбопродукция — приоритетный груз для Владивостокского морского рыбного порта. Оператором в ОАО «Владморрыбпорт» является резидент свободного порта Владивосток — ООО «Владивостокский рыбный терминал». Он оказывает полный комплекс услуг, включая выгрузку рыбопродукции с борта судна и размещение на хранение, мультимодальное экспедирование «от двери до двери», реализацию.

Напомним, нацпроект «Производительность труда» утвержден в 2018 г. Основная задача — обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей. Для этого правительство РФ разработало комплекс мер господдержки бизнеса, включающий финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.

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