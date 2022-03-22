Перевозки по Севморпути решили поддержать субсидиями

Для стимулирования перевозок грузов по Северному морскому пути правительство решило запустить механизм субсидий. Власти рассчитывают, что таким образом будет создана в том числе конкурентная морская альтернатива для доставки рыбопродукции, заявил премьер Михаил Мишустин.

Правительство РФ утвердило Правила предоставления из федерального бюджета субсидии на государственную поддержку организации регулярных перевозок по Северному морскому пути (постановление от 18 марта 2022 г. № 397).

С помощью субсидирования предполагается стимулировать компании к установлению льготных тарифов на транспортировку, сообщает корреспондент Fishnews. Речь идет о каботажных (внутренних) перевозках между портами Санкт-Петербург и Мурманск и регионами Дальнего Востока.

Каждый год на субсидирование таких перевозок из федерального бюджета будет выделяться по 560 млн рублей, рассказали в пресс-службе правительства. Деньги будут направляться компаниям-перевозчикам на компенсацию недополученных из-за льготных тарифов доходов, а также расходов, связанных с заходами судна в порты.

С помощью поддержки власти рассчитывают повысить экономическую привлекательность перевозок по СМП. «В условиях внешних антироссийских санкций крайне важно не прекращать активное развитие Северного морского пути. Это безопасные и надежные маршруты, которые проходят в пределах территориальных вод и исключительной экономической зоны нашей страны», — прокомментировал решение премьер Михаил Мишустин. По его словам, спрос бизнеса на такие маршруты есть.

За последние пять лет грузопоток по СМП, заявил премьер-министр, увеличился более чем втрое и в прошлом году составил почти 35 млн тонн.

«Для российских грузоотправителей будут установлены льготные тарифы, а значит, появится конкурентная по затратам морская альтернатива для доставки оборудования, стройматериалов, рыбной продукции и других востребованных грузов как с Запада на Восток, так и в обратном направлении», — заявил Михаил Мишустин.

Получатель поддержки должен выполнить не менее двух рейсов по маршрутам Большой порт Санкт-Петербург — терминал «Сероглазка», Большой порта Санкт-Петербург — порт Восточный, порт Мурманск — терминал «Сероглазка», порт Мурманск — порт Восточный.

Объявление об отборе получателей субсидий должны размещать Минвостокразвития: на едином портале бюджетной системы РФ, а также при необходимости на сайте самого министерства.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews