Рыбинспектора с Байкала обвиняют в «крышевании» браконьеров

В Бурятии завершено следствие в отношении инспектора Ангаро-Байкальского теруправления Росрыболовства. Мужчине инкриминируют получение взяток от браконьеров и оказание им помощи и покровительства.

В сентябре прошлого года транспортные полицейские во время рейда на берегу озера Байкал задержали местного жителя. По версии следствия, он незаконно выловил 473 особи омуля и тем самым причинил ущерб более чем на 3 млн рублей. Выяснилось, что браконьеру активно помогал рыбинспектор. В частности, он информировал о местонахождении постов рыбоохраны и полиции, их графике, времени полетов квадракоптеров над озером, сообщили Fishnews в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СКР.

Также, по данным правоохранителей, с июля по сентябрь 2021 г. обвиняемый получил от местных жителей взятки на общую сумму 185 тыс. рублей за покровительство, оказание помощи в браконьерской деятельности и непривлечение к ответственности.

Мужчине инкриминируют превышение должностных полномочий и получение взяток (три эпизода). Фигурант признал вину в полном объеме, ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.

Уголовные дела в отношении взяткодателей рассмотрит Бурятская транспортная прокурора для утверждения обвинительных заключений.

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