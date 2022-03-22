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Балтийское море. Фото Kharlosluz («Википедия»), файл доступен по лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На рыбе Балтики сказываются экологические перемены

Изменения экосистемы Балтийского моря негативно влияют на некоторых гидробионтов, обращают внимание ученые. В частности, по их данным, стала медленнее расти треска восточного запаса.

Атлантический филиал ВНИРО опубликовал обзорный пресс-релиз, приуроченный к Международному дню Балтийского моря, который отмечается 22 марта. Указывается, что промысел на Балтике — важный источник снабжения рыбой Калининградской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ежегодный российский вылов основных промысловых видов в Балтийском море в среднем составляет около 48 тыс. тонн. При условии полного освоения отечественных квот этот показатель можно довести до 80 тыс. тонн, обратили внимание ученые. Современную основу сырьевых ресурсов составляют шпрот (килька) и балтийская сельдь (салака).

«На рубеже начала 90-х годов экосистема Балтийского моря «перешла» в новое качественное состояние. Основными причинами режимного сдвига в экосистеме Балтики, наряду с прессом промысла, явились изменения абиотических условий среды, прежде всего потепление климата и распреснение моря. Как следствие, произошли изменения в структуре биотической компоненты», — рассказали Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО.

По данным науки, в настоящее время — с 1991 г. — происходит адаптация водных биологических ресурсов к новому качественному состоянию экосистемы. Отмечается возросшее и часто неблагоприятное влияние условий среды на гидробионты, их нерест, выживаемость потомства, нагула и другие процессы.

«Наиболее выраженное негативное влияние факторов среды отмечено для запаса трески, которое сохранится и в ближайшей перспективе», — подчеркнули в филиале. Результаты исследований АтлантНИРО свидетельствуют о тенденциях снижения темпов роста и более раннего созревания трески восточного запаса.

В то же время ученые обращают внимание, что при неизменных текущих абиотических условиях среды ожидается их позитивное влияние на развитие теплолюбивых, эвригалинных, мелкоразмерных видов рыб. В первую очередь предполагают улучшение для популяции шпрота, в меньшей степени — для сельди.

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