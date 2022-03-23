Корея хочет увеличить «рыбную» отдачу от рек и озер

В Республике Корея приняли пятый план по развитию внутреннего рыбного хозяйства — до 2026 г. Производство рыбы и морепродуктов на реках и озерах страны должно вырасти до 42 тыс. тонн, а общая стоимость этой продукции достичь примерно 492,3 млн долларов.

Документ утвердило Министерство морских дел и рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.По информации южнокорейских СМИ, в плане выделено 12 ключевых задач и четыре стратегических направления развития. Это интенсификация развития аквакультуры, улучшение качества рыболовства, расширение потребления пресноводных рыбы и морепродуктов, а также повышение добавленной стоимости продукции.

В министерстве намерены создать основу для устойчивого производства гидробионтов. В частности, планируется использовать технологии интернета вещей и искусственного интеллекта для сбора и обработки информации. Предполагается, что они позволят интенсифицировать аквакультурное производство в условиях старения населения и сокращения числа работников.

Озабочены в ведомстве и восстановлением популяций, в том числе путем зарыбления, созданием искусственных нерестилищ, борьбой с незаконным промыслом. Чиновники намерены увеличить число регулярных обследований бассейнов внутренних водоемов, а также восстановить экосистему внутренних вод.

В качестве мер по расширению доступности продукции выделяют, в частности, диверсификацию каналов сбыта путем внедрения прямой торговли через онлайн-площадки. Кроме того, предполагается развивать рынки специалитетов и предоставлять производителям места на полках в крупных торговых сетях.

Для повышения добавленной стоимости планируется разработать новые продукты, а также создать общественную инфраструктуру для переработки.

В министерстве намерены сосредоточиться на расширении использования рыбы и морепродуктов с внутренних водоемов. Для этого будут разрабатывать и популяризировать рецепты блюд из таких гидробионтов, развивать тематический региональный туризм, строить площадки для демонстрации специалитетов.

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