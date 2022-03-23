Наука представила прогноз по вылову в Приморье

ТИНРО разместил для общественного обсуждения материалы общего допустимого улова на 2023 г. по внутренним водоемам Приморского края. Квотируется вылов рыб на озере Ханка, а также пиленгаса.

Специалисты продолжают подготовку к организации промысла в предстоящем году. Для общественных обсуждений размещаются материалы общего допустимого улова (ОДУ) на 2023 г. Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО) уже опубликовал данные по предлагаемым для освоения объемам во внутренних водах Приморского края, сообщает корреспондент Fishnews.

Важнейший для внутреннего рыболовства водоем в регионе — Ханка. По данным специалистов, в следующем году для освоения на озере будет доступно 95 тонн амурского сазана, серебряного карася — 55 тонн, щуки — 30 тонн, амурского сома — 25 тонн, коня — 50 тонн, толстолобиков — 75 тонн. Допустимый улов верхогляда предложен в объеме 45 тонн, монгольского краснопера — 40 тонн, горбушки — 40 тонн.

Общий допустимый уловы пиленгаса во внутренних пресноводных водных объектах Приморья предлагается установить на уровне 99 тонн, в том числе на реке Раздольная предлагается выделить для исследований 1 тонну.

Напомним, что итоговые цифры ОДУ будут определены приказом Министерства сельского хозяйства РФ.

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