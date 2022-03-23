На Ставрополье вандал сломал удочку стальному рыболову

Полицейские Железноводска задержали молодого человека, повредившего металлическую скульптуру «Рыбак». Злоумышленник рассказал, что испортил арт-объект при попытке сфотографироваться с ним.

Скульптура находится на Курортном озере, также известном как озеро 30 лет Победы. Противоправное деяние было зафиксировано интеллектуальной камерой видеонаблюдения. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, сумма причиненного ущерба составила около 11 тыс. рублей.

Злоумышленником оказался 18-летний житель Минеральных Вод. Он признался в содеянном и рассказал, что, прогуливаясь с друзьями, заметил необычную скульптуру и решил сфотографироваться. Потянув на себя фрагмент статуи, парень повредил часть удочки: в ней образовалась трещина. После этого компания спешно удалилась.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).

Молодой человек принес извинения жителям и гостям города-курорта и пообещал впредь не совершать подобных противоправных действий. С остальными участниками прогулки полицейские провели профилактическую беседу в присутствии родителей.

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