В Заполярье разыграют озера под промысел

В Мурманской области объявлен конкурс на 14 озерных участков для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до 22 апреля — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует региональное министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки площадью от 46 га до 5,5 тыс. га расположены на озерах в Терском, Ковдорском и Кольском районах, а также городском округе Кировск.

На акваториях предусмотрен промысел пресноводных рыб, в установленном порядке отнесенных к объектам рыболовства, за исключением анадромных и катадромных видов.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата за РЛУ. Стартовые цены лотов — от 150 рублей до 17,6 тыс. рублей. Три других критерия — средневзвешенные показатели освоения квот, производства рыбной продукции на береговых объектах, численность работающих у заявителя человек за последние четыре года.

РЛУ предоставляются на 10 лет. Торги предполагается провести в Мурманске.

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