Специалисты знакомят с прогнозами на промысел
Тихоокеанский филиал ВНИРО разметил материалы общего допустимого улова на 2023 г. Прогнозы даны по важнейшим промысловым объектам Дальнего Востока.
Материалы ОДУ на предстоящий год опубликованы в рамках проведения общественных обсуждений. Как сообщает корреспондент Fishnews, на сайте ТИНРО представлены предложения специалистов по рыбам, беспозвоночным животным, морзверю и водорослям Дальневосточного бассейна.
Даны прогнозы по важнейшим промысловым объектам — минтаю, сельди, треске, крабам и другим.
Обоснования ОДУ постепенно публикуют и другие филиалы Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.
Напомним, что итоговые цифры общего допустимого улова будут определены приказом Министерства сельского хозяйства РФ.
С материалами ОДУ на сайте ТИНРО можно ознакомиться по ссылкам:
http://tinro.vniro.ru/ru/ob-yavleniya/item/245-obyavlenie-o-provedenii-obshchestvennykh-obsuzhdenij-anadyr-03-05-2022
http://tinro.vniro.ru/ru/ob-yavleniya/item/244-obyavleniya-o-provedenii-obshchestvennykh-obsuzhdenij-vladivostok-03-05-2022
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