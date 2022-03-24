Специалисты знакомят с прогнозами на промысел

Тихоокеанский филиал ВНИРО разметил материалы общего допустимого улова на 2023 г. Прогнозы даны по важнейшим промысловым объектам Дальнего Востока.

Материалы ОДУ на предстоящий год опубликованы в рамках проведения общественных обсуждений. Как сообщает корреспондент Fishnews, на сайте ТИНРО представлены предложения специалистов по рыбам, беспозвоночным животным, морзверю и водорослям Дальневосточного бассейна.

Даны прогнозы по важнейшим промысловым объектам — минтаю, сельди, треске, крабам и другим.

Обоснования ОДУ постепенно публикуют и другие филиалы Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Напомним, что итоговые цифры общего допустимого улова будут определены приказом Министерства сельского хозяйства РФ.

С материалами ОДУ на сайте ТИНРО можно ознакомиться по ссылкам:

http://tinro.vniro.ru/ru/ob-yavleniya/item/245-obyavlenie-o-provedenii-obshchestvennykh-obsuzhdenij-anadyr-03-05-2022

http://tinro.vniro.ru/ru/ob-yavleniya/item/244-obyavleniya-o-provedenii-obshchestvennykh-obsuzhdenij-vladivostok-03-05-2022

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