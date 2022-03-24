Мойвенную путину планируют завершить к апрелю

К 22 марта российский вылов мойвы в Баренцевом море достиг 20,6 тыс. тонн, освоено 74% квоты. Ожидается, что лимит выберут к началу апреля.

«Добычу мойвы ведут три судна. В третьей декаде марта будет постепенно завершаться преднерестовая миграция мойвы к берегам. В исключительной экономической зоне России 21-25 марта отдельные скопления мойвы ожидаются у побережья полуострова Рыбачий в 12-мильной зоне России и в российской части залива Варангер-Фьорд. В норвежской экономической зоне мойва будет концентрироваться на локальных участках района Норвежский желоб», — рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Ученые прогнозируют постепенное ухудшение промысловой обстановки за пределами территориальных вод Норвегии. В целом промысел мойвы приближается к завершению, по оценкам науки и рыбопромышленников, выделенные квоты к началу апреля будут освоены, отметили в федеральном агентстве.

Сохраняется небольшое отставание на промысле трески и положительная динамика на пикше. По данным ведомства, трески в Баренцевом море наловили 65 тыс. тонн, пикши — 18,2 тыс. тонн. Промысел путассу отечественные рыбаки ведут в подрайоне Рейкьянес (НЕАФК), освоено почти 18 тыс. тонн.

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