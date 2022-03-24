Во Владивостоке откроют курс переподготовки наладчиков филетировочных машин

Дальрыбвтуз и ООО «Навада» совместно организуют курсы переподготовки квалифицированных механиков — наладчиков технологического оборудования по производству филе.

Начать подготовку позволяет участие компании «Навада», специализирующейся на МРТО, модернизации технологического оборудования и переоборудовании. Предполагается, что курсы будут востребованы среди сотрудников предприятий рыбной отрасли.

Как сообщает корреспондент Fishnews, обучение предполагается начать в апреле. Программа рассчитана на 436 часов (12-14 недель). После ее освоения будет выдаваться диплом о профессиональной переподготовке.

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