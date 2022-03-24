Морякам дали очередную отсрочку по подтверждению квалификации

Морская администрация РФ вновь продлевает — до 30 июня включительно — действие истекших или истекающих квалификационных документов членов экипажей судов.

Мера обусловлена эпидемиологической ситуацией в мире — распространением коронавируса, а также необходимостью функционирования международного судоходства. Морская администрация уже неоднократно принимала такое решение.

«Если член экипажа, находящийся в рейсе, не имеет возможности продлить в установленном порядке свои квалификационные документы, срок их действия автоматически продлевается на три месяца», — сообщили в пресс-службе Минтранса.

Среди таких документов:

- профессиональные дипломы, выданные Морской администрацией РФ;

- подтверждения о признании дипломов, выданных иностранным государством;

- квалификационные свидетельства;

- подтверждения к дипломам для работы на танкерах (нефтяных, газовозах, химовозах);

- свидетельства о квалификации судовых поваров;

- другие квалификационные документы, требуемые в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. с поправками.

Внесение дополнительных отметок или выдача новых документов не требуется.

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