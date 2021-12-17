Морякам вновь продлили действие документов

Морская администрация РФ продлила действие меры, призванной обеспечить международное судоходство в условиях пандемии. Квалификационные документы членов экипажей морского флота будут актуальны еще дополнительные три месяца.

Если член экипажа, находящийся в рейсе, не имеет возможности продлить в установленном порядке свои квалификационные документы, срок их действия автоматически продлевается на три месяца, рассказали Fishnews в пресс-службе Минтранса.

Среди таких документов:

- профессиональные дипломы, выданные Морской администрацией РФ;

- подтверждения о признании дипломов, выданных иностранным государством;

- квалификационные свидетельства;

- подтверждения к дипломам для работы на танкерах (нефтяных, газовозах, химовозах);

- свидетельства о квалификации судовых поваров;

- другие квалификационные документы, требуемые в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. с поправками.

Внесение дополнительных отметок о продлении или выдача новых документов не требуется.

Морская администрация уже неоднократно принимала такое решение в связи с ограничениями, к которым привела пандемия коронавируса.

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