РРПК оценивает последствия включения Глеба Франка в санкционный список США

В Русской рыбопромышленной компании прокомментировали включение Глеба Франка в санкционный список США. В РРПК заявили, что «изучают эффект санкций».

Владелец РРПК и «Русского краба» Глеб Франк вошел в санкционный список США — SDN List. Информация об этом содержится в базе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

В РРПК и группе компаний «Русский краб» сообщили, что оценивают последствия. «Мы изучаем эффект санкций, в любой ситуации наши приоритеты — поддержание стабильной работы компании, сохранение рабочих мест и выполнение обязательств перед контрагентами», — заявили Fishnews в компаниях.

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