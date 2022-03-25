Тюменцы организовали склад нелегальной разнорыбицы

В Тюменской области сотрудники рыбоохраны, ФСБ и Следственного комитета обнаружили более четырех тонн мороженой разнорыбицы без документов и маркировки. Продукция изъята, ведется следствие.

К незаконной закупке рыбы и ее хранению для продажи причастны жители Тюмени, сообщили Fishnews в пресс-службе Нижнеобского теруправления Росрыболовства. По предварительным оценкам, ущерб превысил 2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, сбыт товаров и продукции без маркировки). Правоохранители собирают доказательную базу для привлечения фигурантов к ответственности.

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