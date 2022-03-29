Потепление сулит рост по рыбе и крабам на Севере

Президент РАН Александр Сергеев на встрече с Владимиром Путиным рассказал о климатических изменениях, которые могут повлиять на промысловые запасы в северных морях.

Меньше льда — больше рыбы

Александр Сергеев, говоря о наиболее значимых результатах работы РАН, отметил прошлогоднюю экспедицию на академическом судне «Академик Мстислав Келдыш». Об этом сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

«Из-за того, что ледовый покров в Карском море в прошлом году ушел раньше, чем обычно, ученые пришли туда фактически во второй половине июня. И увидели гораздо большую эффективность фотосинтеза на поверхности моря, связанную с тем, что в это время солнце стоит еще высоко, это полярный день, облучение идет фактически целый день. Большее количество квантов света проникает под воду, и начинается процесс фотосинтеза. Процесс фотосинтеза, как мы знаем, как раз сопровождается депонированием углерода из атмосферы. И оказалось, что моря, которые освобождаются в конце июня — начале июля, в частности Карское море, в два-три раза более эффективно производят депонирование углерода», — рассказал президент Российской академии наук.

Он напомнил, что депонирование углерода — это старт пищевых цепочек, которые «идут дальше в экосистемы». «Это значит, что там [может стать] больше рыбы. А в прошлом году у нас фактически начался отлов краба в Карском море. Поэтому это очень интересный тренд, когда моря, действительно, будут все дольше без льда, будет происходить эффективное депонирование углерода, а это депонирование углерода идет как раз в пищевые цепочки, которые поднимают продуктивность морей», — подчеркнул Александр Сергеев.

Ракушки и углерод

Глава Российской академии наук обратил внимание, что углерод нужно депонировать из газообразной фазы в твердую, а где это вещество в конце концов оседает — вопрос открытый. Соответствующие исследования ведутся в дальневосточных морях.

«В створках моллюсков накапливается углерод, и эта пищевая цепочка приводит к тому, что выращиваются моллюски, белок которых идет на питание, а створки – это то, что как раз улавливает углерод. И сейчас в некоторых странах мира начинается создание таких ферм, в которых выращиваются моллюски с большим объемом, с большой массой створок. И это есть как раз одно из предложений, каким образом входить в климатические проекты через море», — отметил президент РАН.

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