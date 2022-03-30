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Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Илья Шестаков: Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Главная задача отрасли в текущих условиях — сохранить динамику и объемы добычи, подчеркнул руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Он обратил внимание и на другие вопросы: насыщение внутреннего рынка, аквакультуру, новые направления экспорта.

«Безусловно, возникают определенные трудности, но нам совместно с рыбаками удается их купировать, и каких-то серьезных сбоев в организации промысла сейчас нет», — сообщил глава ведомства в интервью Fishnews, говоря о темпах вылова. Он заметил, что сейчас показатели даже превышают прошлогодние.

Другой важной задачей Илья Шестаков назвал обеспечение внутреннего рынка рыбной продукцией с учетом сокращения импорта. По словам главы ведомства, регулятор в еженедельном режиме мониторит объемы экспорта и поставок внутри страны, чтобы в случае необходимости рыбаки восполнили выпавшие на внутреннем рынке объемы.

«Мы знаем баланс производства и потребления рыбы и рыбной продукции на территории Российской Федерации. В целом россияне потребляют порядка 3,2 млн тонн рыбы в год. Наша задача — чтобы на внутреннем рынке, даже с учетом сокращения импорта, этот объем был представлен и доступен российским потребителям», — акцентировал руководитель Росрыболовства.

Следующая важная задача — это сохранение темпов в аквакультуре, отметил он. «Здесь тоже есть свои сложности, в том числе логистические. Необходима частичная переориентация по закупкам тех продуктов, которые мы импортировали из «недружественных» стран. Мы сейчас видим и другие страны, которые готовы поставлять нам такую продукцию, в случае прекращения прежних поставок. Считаем, что нам удастся сохранить положительную динамику по производству аквакультуры», — рассказал Илья Шестаков.

Он обратил внимание: с точки зрения сбыта России необходимо расширять перечень направлений и стран для поставок рыбной продукции. Это тоже важная задача — открытие новых рынков для излишков рыбы, которую добывают российские предприятия.

Говоря о необходимости решения насущных проблем, руководитель ФАР отметил, что ведомство продолжает тесное взаимодействие с отраслевым сообществом. «И здесь я хотел бы поблагодарить рыбаков за общую нацеленность на достижение единого результата — чтобы наша отрасль работала как часы», — сказал Илья Шестаков.

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Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

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