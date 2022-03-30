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США вывели из-под заградительных пошлин ряд крабов, в том числе камчатского

Крабу из Китая стало дешевле попасть на американский рынок

В Соединенных Штатах администрация президента Джо Байдена вывела ряд китайских морепродуктов из-под заградительных пошлин. В перечне несколько видов крабов и камбала.

Повышенные пошлины — в размере от 7,5 до 25% — начала устанавливать администрация Дональда Трампа в рамках так называемой «торговой войны» с Китаем, сообщает корреспондент Fishnews Общая стоимость китайского импорта, попавшего под заградительные тарифы, достигла 360 млрд долларов, пишет портал IntraFish.

Теперь Торгпредство США объявило, что для 352 видов продукции восстанавливаются тарифные исключения, срок действия которых истек в конце 2020 г. Это позволит некоторым американским импортерам платить меньшую пошлину за ввоз ряда товаров из КНР. Послабления будут действовать до конца 2022 г.

По информации IntraFish, в список попали камчатский краб, краб-стригун опилио, дандженесский краб (Metacarcinus magister) и камбала. Ранее для них была введена заградительная пошлина в 25%.

Как отмечает The New York Times, решение администрации Джо Байдена принято под давлением законодателей и бизнес-сообщества. Они заявили об ущербе, наносимом заградительными пошлинами американским компаниям и потребителям.

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