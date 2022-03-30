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В новом цеху на калининградской фабрике «Фишеринг Сервис» тралы при сборке наматываются на траловый барабан без использования медленных лебедок

«Фишеринг Сервис» готов наращивать объемы выпуска промвооружения

Калининградская компания «Фишеринг Сервис» — производитель тралов «Атлантика» — уже во многом адаптировалась к работе в условиях новых санкций. Поставки сырья из Европы и отгрузка готового промыслового вооружения по всему миру продолжаются. Более того, в компании считают, что антироссийские рестрикции дают им новые возможности для наращивания объемов производства.

Директор компании Андрей Федоров рассказал корреспонденту Fishnews, что по большинству проблем, возникших из-за введения санкций, решения уже найдены. «Мы изменили пути ввоза некоторых зарубежных материалов и оснастки, договорились о новых условиях поставок и оплат. Сейчас пересматриваем пути доставки готовой продукции и корректируем сроки выпуска, чтобы постараться все заказы отправлять без задержек, хоть и с усложнившейся логистикой. В целом мы уже подстроились под условия и работаем в плановом режиме, отгружая орудия лова как российским рыбакам, так и постоянным зарубежным заказчикам», — подчеркнул глава «Фишеринг Сервиса».

В компании традиционно опирались на европейских поставщиков материалов, чтобы гарантировать высокое качество и надежность поставок. По словам Андрея Федорова, после введения санкций все поставщики подтвердили готовность продолжать работу с «Фишеринг Сервис». И первые после введения санкций поставки уже прошли границу и прибыли на склад.

«Сейчас наши запасы европейских материалов превышают 1000 тонн. При сохранении спроса на нынешнем уровне этого хватит практически на три года бесперебойной работы», — сообщил директор компании.

Он обратил внимание, что санкции отразились и на схемах отгрузки продукции — в первую очередь из-за транзитных ограничений: через Литву груз проходит с углубленным досмотром. Но транзит не остановился, а лишь увеличились сроки. При этом для поставок в Россию есть и альтернативный вариант — паромом из Калининграда в Санкт-Петербург.

«Что касается иностранных заказчиков и русских рыбаков в Северной Атлантике — здесь, конечно, гораздо больше изменений. Часть продукции теперь будет отгружаться из российских портов, откуда тралы будут передавать напрямую на рыболовные или транспортные суда. Для иностранных клиентов, там, где это возможно, ищем варианты доставки с исключением контейнерных перевозок по морю. Так что даже сейчас есть несколько альтернативных маршрутов и вариантов», — отметил собеседник Fishnews.

При этом в «Фишеринг Сервис» уверены, что попытка изолировать Россию путем создания множества проблем приведет к расширению круга заказчиков среди отечественных рыбодобывающих предприятий. «В новых условиях всем без исключения российским компаниям нужен надежный поставщик, который обеспечит качество продукции и отличный сервис промвооружения. Хорошо, если он еще окажется и из России, чтобы не нести дополнительных валютных издержек и говорить с ним на одном языке», — сказал Андрей Федоров.

Он выразил уверенность, что у компании с запасом хватит ресурсов и мощностей для увеличения объема выпуска промыслового вооружения. В последнее время «Фишеринг Сервис» существенно нарастил производственный потенциал, запустив новый цех на своей основной калининградской фабрике.

«Здесь мы не просто расширили производство, мы усовершенствовали весь технологический процесс: в новом цеху тралы при сборке наматываются на траловый барабан, без использования медленных лебедок. Это существенно экономит время и на производство, и на выгрузку из цеха. На тралах больших периметров только на этих операциях мы экономим несколько часов. За это время наши мастера могут собрать трал малого размера. Старый же цех теперь будет задействован преимущественно на сборке мешков и сетных частей», — подчеркнул директор компании.

Он напомнил, что сервисное обслуживание орудий лова «Фишеринг Сервиса» по стандартам компании отлажено на Дальнем Востоке, максимально близко к основным районам промысла.

«Уже сегодня мы с уверенностью можем сказать, что в состоянии спокойно и в срок выполнять все свои обязательства и не подведем рыбаков! Больше того, мы постараемся стать таким же надежным партнером для всех тех, кто только собирается заказать промвооружение в России», — сказал Андрей Федоров.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

ООО «Фишеринг Сервис»

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  • В новом цеху на калининградской фабрике «Фишеринг Сервис» тралы при сборке наматываются на траловый барабан без использования медленных лебедок
  • Наиболее важную часть канатов и делей компания выпускает самостоятельно, используя российское синтетическое волокно
  • «Фишеринг Сервис» использует несколько альтернативных маршрутов и вариантов доставки продукции в Россию и иностранным клиентам
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