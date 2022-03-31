«Антей» нацелен на возвращение престижа морских профессий

Группа компаний «Антей» приняла участие в образовательном форуме на площадке Мурманского государственного технического университета. Будущим студентам рассказали о карьерных перспективах в рыбной отрасли — как на судах, так и на берегу.

Мероприятия форума «Образование. Карьера. Возможности», организованного 26 марта Мурманским государственным техническим университетом, собрали более сотни участников — абитуриентов и их родителей. На пяти площадках спикеры рассказали будущим студентам об образовательных возможностях университета, наиболее востребованных у работодателей компетенциях и перспективах построения карьеры в ведущих компаниях Заполярья, в числе которых немало рыбодобывающих предприятий.

«Мы давно и продуктивно работаем с профильными учебными заведениями. Одна из приоритетных задач для нас — возрождение престижа морских профессий. Мы стараемся привлекать молодых и перспективных специалистов, обеспечивать им достойные условия труда», — прокомментировала Fishnews участие в форуме глава отдела кадров компании «Антей Север» Наталья Бабуркина.

При выборе профессии и места работы студенты чаще всего ориентируются на масштаб организаций, возможности карьерного роста и уровень заработной платы — что подтвердилось и на форуме. Работодателям важно учитывать эти критерии, чтобы выглядеть привлекательными в глазах молодых специалистов.

«Сегодня в группе компаний «Антей» работает полторы тысячи человек — около пятисот на берегу и почти тысяча — в море. Рост наших компаний предполагает и увеличение числа рабочих мест. Средняя зарплата плавсостава — порядка 370 тыс. рублей», — отметила Наталья Бабуркина.

ГК «Антей» — один из крупнейших российских холдингов по добыче и переработке рыбы и крабов. Изначально базируясь на Дальнем Востоке, «Антей» со временем расширил географию присутствия — сейчас это единственная в России компания, которая занимается выловом и переработкой крабов в главных рыбохозяйственных бассейнах страны — Дальневосточном и Северном. В составе флота ГК «Антей» на сегодняшний день насчитывается 46 судов разного типа.

Фотографии предоставлены пресс-службой ГК «Антей».

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