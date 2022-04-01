Российская рыба укрепляет маршрут до Вьетнама

В список российских предприятий, которым разрешены поставки рыбной продукции во Вьетнам, включено еще шесть производителей. По информации Россельхознадзора, в перечне экспортеров сейчас числится 77 компаний.

Россельхознадзор проинформировал о расширении перечня российских производителей, которым разрешено поставлять рыбную продукцию во Вьетнам. Департамент здоровья животных Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) предоставил такое право еще шести российским экспортерам.

По информации надзорного органа, на сегодняшний день поставлять непереработанную рыбу на внутренний рынок Вьетнама могут 77 российских компаний. Их список опубликован на официальном сайте DAH.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, ведомство продолжит работу по увеличению количества российских предприятий, имеющих право на экспорт рыбы и морепродуктов во Вьетнам. Еще одна важная задача — диверсифицикация поставок непереработанной рыбопродукции.

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