Перечень рыбных поставщиков в Южную Корею актуализировали

Компетентный орган Республики Корея обновил список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков рыбы и рыбной продукции, в том числе пищевых рыбных субпродуктов. Документ вступил в силу с 1 апреля 2022 г.

Перечень актуализировала Национальная служба управления качеством продуктов питания (NFQS) Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея. Об этом Fishnews сообщили в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

В документе 912 позиций. Список доступен на сайте НЦБРП.

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