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Россельхозбанк запустил программу льготных кредитов для малого и среднего бизнеса. Фото пресс-службы РСХБ

Россельхозбанк запустил программу льготных кредитов для малого и среднего бизнеса

Программа позволяет оформить льготный кредит предприятиям малого бизнеса по ставке не более 15% годовых и предприятиям среднего бизнеса по ставке не более 13,5% годовых на срок до года.

Россельхозбанк стал участником программы льготного оборотного кредитования малого и среднего предпринимательства. По правилам заемщик должен:

- являться субъектом МСП;

- не относиться к субъектам МСП, указанным в части 3 и 4 статьи 14 федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- не быть связанным прямо или через учредителей с долей участия в уставном капитале более 25% с иными юридическими лицами, не относящимися к категории субъектов МСП.

Таким образом, поддержка не оказывается субъектам МСП, относящимся к следующим отраслям: игорный бизнес, производство и реализация подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ), добыча и реализация полезных ископаемых (ст. 337 НК РФ), участники соглашений о разделе продукции, кредитные организации, страховые организации, инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды.

Кредит предоставляется на пополнение оборотных средств компании — для поддержки финансовых процессов предприятия, сообщили Fishnews в пресс-службе РСХБ.

В Россельхозбанкепредприятия малого бизнеса могут получить кредит до 300 млн рублей по ставке не более 15% годовых, предприятия среднего бизнеса — до 1 млрд рублей по ставке не более 13,5% годовых. Максимальный срок оборотного кредитования – до года с возможностью получения кредита в срок до 30 декабря 2022 г.

Программы льготного кредитования открывают хорошие возможности для бизнеса, отметил руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Степуро. Он подчеркнул, что банк обладает большим опытом в работе с программами господдержки и готов помочь с этим своим клиентам.

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