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Сотрудники Северного филиала ВНИРО выполнили обширный мониторинг в промысловых прибрежных районах Белого, Баренцева и Карского морей. Фото пресс-службы института

Наука обновила данные о запасах северных морей

Сотрудники Северного филиала ВНИРО за первый квартал выполнили обширный мониторинг в промысловых прибрежных районах Белого, Баренцева и Карского морей. Собран богатый материал по 11 единицам запаса, отметили в институте.

Возобновились исследования по оценке запасов наваги и корюшки Карского моря, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Впервые зафиксировано попадание в орудие лова речной камбалы, не было мощного подхода сайки — по сравнению с тремя предыдущими зимними путинами.

После долгого перерыва выполнены исследования в Хайпудырской губе Баренцева моря. В этом районе специалисты провели биологический анализ более 500 экземпляров наваги, а также изучили состояние запасов азиатской корюшки, полярной и речной камбалы.

В феврале прошла ежегодная экспедиция в Чёшскую губу Баренцева моря. Характерными особенностями условий промысла в этой акватории стало присутствие в уловах половозрелой чешско-печорской сельди. В марте было отмечено полное отсутствие льда в Чёшской губе. Это способствует быстрому прогреву водных масс, и, следовательно, создает возможность для раннего подхода сельди на нерест, отметили во ВНИРО.

Мониторинговые работы охватили и побережье Белого моря. Основным отличием уловов наваги в Воронке стало преобладание особей, принадлежащих старшим возрастным группам (размерами от 28 до 40 см.).

Размерные характеристики наваги, превышающие средние показатели, отмечались в Онежском заливе Белого моря. Наука связывает эту тенденцию с ростом запаса и недостаточным изъятием.

В Двинском заливе Белого моря специалисты провели мониторинг условий среды обитания водных биоресурсов и комплексное измерение гидрологических, гидрохимических и гидробиологических показателей экосистемы.

Всего за январь-март проведены исследования в шести районах промысла (в Архангельской области, Ненецком автономном округе, Республике Карелия). Все пробы доставлены в институт для дальнейшей камеральной обработки.

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