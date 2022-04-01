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Предлагается, в частности, предусмотреть возможность многократного использования контейнеров, временно ввезенных на территорию РФ

Госдума рассмотрит поправки для транспортного комплекса

Предлагается наделить правительство дополнительными полномочиями в сфере контроля международных автомобильных перевозок и лизинга судов, а также предусмотреть возможность многократного использования ввезенных в РФ контейнеров.

Соответствующий законопроект размещен в базе Госдумы, сообщает корреспондент Fishnews. По замыслу разработчиков, пакет поправок должен поддержать транспортный комплекс страны и предпринимателей в условиях санкций.

Пункты пропуска

В частности, предлагается наделить правительство РФ полномочиями по установлению особенностей госконтроля за международными автомобильными перевозками в пунктах пропуска через границу. Это позволит издать акт, отменяющий на шесть месяцев 2022 г. необходимость проведения мероприятий весового и габаритного контроля транспортных средств, перевозящих продовольственные товары и товары первой необходимости, на многосторонних автомобильных пунктах пропуска, отмечено в пояснительной записке.

Таким образом планируется обеспечить беспрепятственную перевозку продуктов через госграницу и ускорить прохождение транспортным средством МАПП на 20 минут.

Кроме того, предлагается дать правительству возможность устанавливать особенности открытия пунктов пропуска через государственную границу. В 2022 г. по предложению Минтранса правительство сможет принимать решение об открытии пунктов пропуска до завершения их строительства (реконструкции), оборудования, технического оснащения. Необходимое условие — ввод в эксплуатацию морского порта, железнодорожного вокзала, железнодорожной линии, на которой расположена железнодорожная станция.

Принятие поправок «позволит обеспечить увеличение грузооборота со странами, которые не ведут санкционную политику в отношении Российской Федерации», подчеркнули авторы законопроекта.

Лизинг флота

Еще один блок изменений связан с лизингом судов. «На сегодняшний день в общем объеме судостроительных заказов в России (за счет внебюджетных источников) договоры лизинга составляют около 80%. В частности, за последние годы большинство судов (около 100 судов) построены на российских верфях при участии российских лизинговых компаний», — приводятся цифры в пояснительной записке.

Подчеркивается, что лизингодатели (лизинговые компании), связанные с государством включаются в санкционные списки западных стран. В соответствии с законодательством формально лизингодатель является собственником судна и судно может быть задержано (арестовано) в иностранном порту. Такие случаи уже имеют место, обращают внимание авторы поправок.

Предлагается наделить правительство РФ полномочиями на установление особенностей исполнения договоров лизинга морских судов и судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания. «Не изменяя собственно финансовой инструмент лизинга, принятие проекта федерального закона позволит избежать рисков ареста судов за рубежом по признакам формальной собственности», — говорится в пояснительной записке.

Контейнеры

Не урегулирован на законодательном уровне и вопрос многократного использования иностранных контейнеров, временно ввозимых на территорию России, водным и железнодорожным транспортом, отмечают авторы законопроекта. Предлагается предусмотреть возможность многократного использования таких контейнеров при внутрироссийских перевозках. Цель — обеспечить отечественный рынок перевозок необходимым количеством контейнеров.

Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с даты официального опубликования.

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